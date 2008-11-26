В строительных организациях Донецка уволено около 450 человек

В строительных организациях города Донецка с 1 октября по сегодняшний день было уволено около 450 человек.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, «в строительстве было полное сокращение…сейчас эта цифра колеблется в районе 450 человек», уволены строители из коммерческих строительных организаций, которые составляют 99% всех строительных предприятий города. Но мэр отметил, что в строительных организациях «есть миграция – с одних предприятий работники сокращаются, на другие предприятия принимаются».

В целом, характеризуя ситуацию в городе с увольнениями, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что «процесс управляемый, массовых увольнений в нет».

«Но сегодня, я еще раз говорю, что в нашем фонде занятости есть 4900 вакантных мест, как было так и остались», - заключил мэр.