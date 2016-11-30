СБУ сообщила о подозрении директору незаконного оператора мобильной связи в "ЛНР"

СБУ заочно сообщила о подозрении в содействии деятельности террористической организации «ЛНР» директору незаконного оператора сотовой связи «Луганские коммуникации». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что директор оператора мобильной связи – гражданин Украины, однако с августа 2015 года постоянно проживает на временно оккупированной территории Луганщины.

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«При содействии руководства одной из ведущих телекоммуникационных компаний Украины сообщник террористов создал мобильную сеть для обеспечения боевиков сотовой связью и доступом к Интернету», - говорится в сообщении.

Продолжается расследование с целью установления всех соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УКУ, по которой объявлено о подозрении, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.