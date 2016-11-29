Жители оккупированного Крыма забеспокоились из-за скопления российской военной техники – СМИ (видео)

В Керчи жители города забеспокоились из-за колонн российской военной техники, передает KERCH.COM.RU.

Издание отмечает, что в городе заметили много российской техники на улицах города.

«Жители улицы Буденного ... сообщили редакции, что весь день под их окнами стоит колонна военной техники. Керчане были заинтригованы и обеспокоены тем, что случилось, однако примерно в 16:00 автомобили направились в сторону выезда из города», - говорится в сообщении издания.

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Кроме того колонны техники также были и в Симферополе, сообщает «ZN.UA» со ссылкой на блогера из Симферополя.

При этом, как пишет издание, в соцсетях жители оккупированного полуострова выражают беспокойство из-за движения российской военной техники.

Как сообщал УНИАН, в Росавиации заявили, что "Украина в одностороннем порядке" якобы приняла решение провести ракетные стрельбы в "суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма", где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.

"В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации "Симферополь". 24 ноября 2016 года Украиной было выдано НОТАМ (авиационное сообщение) о включении опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами", - говорилось в сообщении.

Российское ведомство, в свою очередь, требует немедленно отменить данное решение.