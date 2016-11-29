Несколько десятков "неравнодушных черновчан" пикетируют показ фильма "This is gay propaganda"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 18.40 группа мужчин прошлась по улице В. Кобылянской с плакатами с надписью «Слава нации - Нет ЛГБТ-интеграции!».

Они не называют себя представителями ни одной организации, а журналистам представились как «неравнодушные черновчане» и время от времени выкрикивают реплики в сторону зрителей, пришедших на кинопоказ.

«Мы просто неравнодушные горожане. Если они так открыто ходят на такие фильмы, то почему мы не можем прийти и показать свое отношение к этому?» - сказал один из участников пикета.

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«Это прозрачная пропаганда, даже в названии фильма это указано. Дома пусть занимаются чем угодно, но не публично. А может, там есть несовершеннолетние? Кто это контролирует?», - отметил пикетчик.

На показ фильма пускают только журналистов и лиц, которые пришли по приглашениям. За ситуацией на месте происшествия наблюдают работники патрульной полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 октября неизвестные в масках сорвали показ фильма «This is gay propaganda» в Черновцах в художественном центре «Бункер». Также они напали на двух зрителей, которые возвращались с мероприятия. Полиция затем задержала шестерых подозреваемых.

Справка УНИАН. «This is gay propaganda» - это фильм режиссера Маруси Боцюркив, в котором освещается хроника событий Революции достоинства и российской оккупации в контексте украинского ЛГБТ-сообщества.