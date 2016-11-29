Несколько десятков "неравнодушных черновчан" пикетируют показ фильма "This is gay propaganda"

21:20, 29 ноября 2016
Общество
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В Черновцах около 30 человек в темной одежде и в марлевых повязках проводят пикет возле Литературного Целановского центра, где проходит показ фильма «This is gay propaganda».

Противники показа фильма выразили свою позицию плакатами

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 18.40 группа мужчин прошлась по улице В. Кобылянской с плакатами с надписью «Слава нации - Нет ЛГБТ-интеграции!».

Они не называют себя представителями ни одной организации, а журналистам представились как «неравнодушные черновчане» и время от времени выкрикивают реплики в сторону зрителей, пришедших на кинопоказ.

«Мы просто неравнодушные горожане. Если они так открыто ходят на такие фильмы, то почему мы не можем прийти и показать свое отношение к этому?» - сказал один из участников пикета.

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«Это прозрачная пропаганда, даже в названии фильма это указано. Дома пусть занимаются чем угодно, но не публично. А может, там есть несовершеннолетние? Кто это контролирует?», - отметил пикетчик.

На показ фильма пускают только журналистов и лиц, которые пришли по приглашениям. За ситуацией на месте происшествия наблюдают работники патрульной полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 октября неизвестные в масках сорвали показ фильма «This is gay propaganda» в Черновцах в художественном центре «Бункер». Также они напали на двух зрителей, которые возвращались с мероприятия. Полиция затем задержала шестерых подозреваемых.

Справка УНИАН. «This is gay propaganda» - это фильм режиссера Маруси Боцюркив, в котором освещается хроника событий Революции достоинства и российской оккупации в контексте украинского ЛГБТ-сообщества.

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