В Луганске боевики задержали местного проукраинского блогера – соцсети

10:40, 29 ноября 2016
Общество
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В оккупированном Луганске боевики задержали местного проукраинского блогера, который писал о жизни города, подконтрольного "ЛНР".

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Геннадий Беницкий.

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"В Луганске,начиная с 21 ноября из социальных сетей пропал блоггер, зарегестрированный под ником Edward Ned. Согласно предварительной информации, вчера стало известно - он арестован МГБ ЛНР. Причём, только за то,что периодически писал на своей странице о жизни города и не боялся высказывать свою проуканскую позицию", - отметил Беницкий.

О его задержании сообщают пользователи Тwitter.

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