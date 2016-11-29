В Луганске боевики задержали местного проукраинского блогера – соцсети

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Геннадий Беницкий.

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"В Луганске,начиная с 21 ноября из социальных сетей пропал блоггер, зарегестрированный под ником Edward Ned. Согласно предварительной информации, вчера стало известно - он арестован МГБ ЛНР. Причём, только за то,что периодически писал на своей странице о жизни города и не боялся высказывать свою проуканскую позицию", - отметил Беницкий.

О его задержании сообщают пользователи Тwitter.