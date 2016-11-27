Боевики "ДНР" требуют прекращения работы чешской гуманитарной организации на Донбассе

Боевики в «ДНР» требуют прекращения работы чешской гуманитарной организации «Человек в беде» на Донбассе, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что с таким требованием боевики пришли в офис организации 26 ноября. В то же время руководитель организации Шимон Панек отметил, что представители боевиков не сообщили причины, почему чешским гуманитарным работникам отказано в аккредитации.

«Нас огорчает, что руководство в Донецке без каких-либо разъяснений отказало нам в доступе к людям, которые на самом деле в нашей помощи нуждаются, и таким образом нарушило международное гуманитарное право», – заявил Шимон Панек.

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Отмечается также, что ряд чешских СМИ сообщает, что в соответствии с требования сепаратистов «все гуманитарные работники «Человека в беде» должны в течение 24 часов покинуть территорию официально не признанной Донецкой народной республики».