Строительство метро в сторону Теремков законсервируют?

Открытое акционерное общество “Киевметрострой” поднимает вопрос относительно консервирования строительства нового участка метро на Теремки в связи с недофинансированием работ из бюджета столицы.

Об этом идет речь в письме генерального директора ОАО “Киевметрострой” Владимира ПЕТРЕНКО к руководителю предприятия-заказчика - начальнику КП “Киевский метрополитен” Петру МИРОШНИКОВУ, текстом которого располагает УНИАН.

В письме отмечается, что недостроенные объекты нуждаются в изоляции и консервировании с целью избежания аварий техногенного характера.

«Киевметрострой» отмечает, что строит станционные комплексы на Куреневско-Красноармейской линии метро за бюджетные средства. На сегодня, по данным компании, задолженность за выполненные работы составляет 218,1 млн. грн.

«Просим, уважаемый Петр Владимирович, сообщить ОАО “Киевметрострой” о перспективах и намерениях заказчика относительно дальнейшего строительства Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции "Лыбидская" до станции "Васильковская", и в случае отсутствия источников финансирования и намерений заказчика и КГГА продолжать в связи с этим строительство принять решение для недопущения аварий техногенного характера о консервировании строительства указанной линии", - говорится в письме.

При этом "Киевметрострой" подчеркивает, что до завершения строительства линии метрополитена осталось немного времени при условии своевременного финансирования, потому что готовность указанного участка на сегодняшний день составляет 95%.

Компания просит рассчитаться за выполненные работы, что даст возможность выплатить задолженность по зарплате и осуществить налоговые и обязательные платежи в бюджет.

«Киевметрострой» информирует, что в связи с недофинансированием не уплатил налог на добавленную стоимость за сентябрь в размере 6,68 млн. грн., и не имеет возможности уплатить налог на прибыль в размере 5 млн. грн, НДС за октябрь в сумме 4,5 млн. грн., и задолжал заработную плату за сентябрь в размере 25 млн. грн. и за октябрь - 35 млн. грн. Также компания не проводит расчеты с поставщиками и субподрядчиками, которые массово обращаются с исками в суды.

«Киевметрострой» отмечает, что некоторое время компании удавалось продержаться за счет полученных в банке кредитов, основная задолженность по которым составляет 90 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков: “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” планировали ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Стоимость строительства этих трех станций в сторону массива Теремки составляет 1 млрд. 659 млн. грн. Ожидается, что каждой станцией будут пользоваться почти 34 тыс. человек в час.