В аннексированном Крыму упал вертолет, есть погибшие

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ, передает ТАСС.

"В районе населенного пункта Виноградное обнаружен упавший вертолет. На его борту находились два человека - мужчина и женщина. Они погибли", - сказал представитель ГУ МЧС.

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По его словам, вертолет сильно разрушен, но при ударе возгорания не последовало. На земле жертв и разрушений нет.

"Частный вертолет упал в гористой местности в семи километрах южнее Алушты", - уточнили в ГУ МЧС.

Вертолет совершал полет с разрешения Росавиации.

Ранее сообщалось, что небольшой вертолет упал предположительно в Алуштинском районе Крыма. Вертолет летел из Ялты в Белогорск. Сообщение о падении воздушного судна поступило от жительницы населенного пункта Виноградное в 09:45 мск.