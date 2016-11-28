Самолет-гигант "Мрия" вернулся в Украину (фото)

27 ноября украинский транспортник совершил перелет из немецкого Лейпцига на аэродром в Гостомеле, передает ЦТС

После перелета, длившегося 1 час 45 минут, в 11:24 "Мрия" приземлилась в "домашнем" аэропорту.

Напомним, в этот раз Ан-225 совершал вояж в Южную Америку, где перевез рекордный для данного континента авиационный моногруз. Украинский самолет транспортировал груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции. Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных самолетом и рекордный груз для Южной Америки.

Как сообщал УНИАН, в Бразилии с восторгом встречали украинский самолет-гигант "Мрия". АН-225 приземлился в бразильском аэропорту Виракопос/Кампинас 14 ноября.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.