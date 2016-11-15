Украинский самолет-гигант "Мрия" вызвал восторг у бразильцев (видео)
16:05, 15 ноября 2016Общество
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В Бразилии с восторгом встречали украинский самолет-гигант "Мрия".
Скриншот видео
По данным бразильского спецпортала, АН-225 приземлился в бразильском аэропорту Виракопос/Кампинас 14 ноября.
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Отмечается, что другие самолеты в аэропорту по сравнению с "Мрией" выглядели маленькими.
Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.
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