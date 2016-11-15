Украинский самолет-гигант "Мрия" вызвал восторг у бразильцев (видео)

По данным бразильского спецпортала, АН-225 приземлился в бразильском аэропорту Виракопос/Кампинас 14 ноября.

Читайте такжеВ немецком аэропорту загорелся самолет украинского производства "Мрия" (видео)

Отмечается, что другие самолеты в аэропорту по сравнению с "Мрией" выглядели маленькими.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.