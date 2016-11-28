В оккупированном Крыму имама обвинили в хранении экстремистской литературы

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Сейчас, по моей информации, он (Абдулганиев, - ред.) находится на свободе, однако после проведения 14 ноября в мечети "Хан-Джами" обыска пригласили или доставили, скажем так, в отделение правоохранительных органов, где обвинили в хранении экстремистской литературы, которую якобы нашли во время обыска, который осуществляли не очень известные лица, и после этого его направили в суд", - отметил он.

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По словам Джеляла, это не первый случай, когда имама в Крыму обвиняют в хранении запрещенной литературы. "Подобные случаи были где-то месяц назад в ялтинском регионе сразу в четырех поселках. Там также была якобы изъята подобная литература, а именно брошюра "Крепость мусульманина", которая запрещена в России. По словам религиозных деятелей, такая литература не хранилась в мечети, она была подброшена, чтобы их обвинить", - сказал он.

По решению суда люди должны будут заплатить штраф. Однако, как сообщил Джелял, они не готовы признать свою вину и будут подавать апелляцию на решение суда.

Справка. "Нурджулар" – турецкое религиозное сообщество. Образовалось после Первой мировой войны на основе тафсиров Корана турецкого теолога Саида Нурси (1876-1960 гг.). По неподтвержденной версии некоторых экспертов, "Нурджулар" продвигает идею тюркского превосходства и необходимости объединения исламского мира под эгидой Анкары с целью создания "чистого государства" на основе "просвещенного шариата". После прихода к власти Ататюрка любая исламская деятельность в Турции была запрещена, и Саид Нурси был заключен в тюрьму за написание комментариев к Корану. Сейчас лидером исламского течения "Нурджулар" считается исламский религиозный деятель Фетхулах Гюлен, которого Анкара считает вдохновителем государственного переворота.