В Запорожской области налоговики накрыли подпольное казино

В Запорожской области налоговики обнаружили подпольное казино.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Запорожской области, заведение работало на территории Мелитопольского района области.

"В помещении игрового зала сотрудники налоговой милиции Мелитопольского отдела государственной налоговой инспекции описали 50 предметов азартных игр на общую сумму свыше 560 тыс. грн.", - сообщили в пресс-службе.

Среди обнаруженного налоговиками практически весь спектр оборудования для азартных игр, начиная от бильярдных столов и заканчивая столом для игры в рулетку "Odrex".

В связи с выявлением нелегального казино решается вопрос о возбуждении уголовного дела.