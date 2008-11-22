Предприятия отзывают вакансии из центра занятости

Кременчугские промышленные предприятия (Кременчуг, Полтавская обл.) отозвали 575 вакансий о трудоустройстве. Об этом журналистам сообщил директор Кременчугского горрайонного центра занятости Владимир НАПАДАЙЛО. «361 вакансию снял Крюковский вагоностроительный завод, 65 – Кременчугский сталелитейный завод, 51 – «АвтоКрАЗ», 73 – Кременчугский колесный завод, 25 – «Укртатнафта»», – сказал он.

В.НАПАДАЙЛО добавил, что также поступило сообщение о сокращении 340 работников на Кременчугском автосборочном заводе в связи с кризисом, а кроме того предварительно известно о сокращении 35 работников на «АвтоКрАЗе», на горводоканале (26), в строительной фирме «Центр» (19), на Кременчугском колесном заводе (14), АО «Укртатнафта» (8). «Однако информация о массовых сокращениях еще практически не поступала», – отметил он.

Вместе с тем он добавил, что Кременчугская трикотажная фабрика заявила о наборе в декабре 100 швей, а в первом квартале 2009 года еще 500.

Всего в центре занятости на учете 2566 безработных, 1480 свободных вакансий.