СБУ пресекла деятельность мошенников, действовавших под видом дилерских центров Forex

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему присвоения денег под видом деятельности дилерских центров Forex в городах страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что СБУ пресекла деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

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"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации ЛНР/ДНР", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что СБУ изъяла в ходе обысков "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых сделок.