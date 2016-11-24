В Генштабе объяснили, кого из крымчан можно называть дезертирами
Насильно мобилизованные в российскую армию крымчане не являются дезертирами. Но это не касается украинских военных, нарушивших присягу, они будут отвечать по всей строгости украинского законодательства.
Об этом 24 ноября сказал представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, сообщает Радио Крым.Реалии
«Военнослужащие украинских вооруженных сил, которые изменили присяге на верность народу Украины, и в установленные законом сроки не вышли на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы, являются дезертирами. В отношении всех этих военнослужащих возбуждены уголовные дела», – сказал он.
Читайте такжеГрицак рассказал, сколько экс-сотрудников СБУ перешло на сторону врага в Крыму
По словам Селезнева, уголовная ответственность не распространяется на граждан Украины, которые сейчас проживают на полуострове и вынуждены служить в рядах российской армии .
«Что касается граждан Украины, которые в настоящее время находятся на временно оккупированной территории Крыма и получают повестки, кто-то из них призывается в ряды вооруженных силы России, то правовые последствия для таких категорий граждан не являются фатальными», – подчеркнул Селезнев.
Как отмечается, после аннексии Крыма в апреле в списке желающих вступить в ряды Черноморского Флота России только 9 тысяч бывших военнослужащих Украины. И только 30 процентов из украинских военнослужащих переехали на материковую часть Украины. Такие цифры в 2014 году озвучил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
При этом он не взялся утверждать, что все оставшиеся на полуострове продолжили службу в российской армии, многие могли просто уволиться.
Согласно украинскому законодательству, военные, которые перешли на службу в российскую армию, считаются дезертирами. По сообщению представителя СБУ Елены Гитлянской, в отношении них расследуют уголовные дела по статьям дезертирство и гос измена.