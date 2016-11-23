Госпогранслужба открыла в Одессе профильный логистический центр

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, центр открыт на базе Одесского погранотряда.

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В церемонии открытия принял участие глава Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Виктор Назаренко.

«Сегодня мы впервые открываем современный логистический центр на базе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления», - отметил он.

Председатель Госпогранслужбы поблагодарил личный состав за то, что в кратчайшие сроки осуществлено обустройство помещений центра, и обеспечена его готовность к эксплуатации, а также – руководство Южного управления службы и Одесского пограничного отряда - за соответствующую инициативу.

Он акцентировал, что в настоящее время продолжается системное реформирование Госпогранслужбы по лучшим европейским стандартам.

Центр позволит существенно сократить сроки, пути доставки и получения необходимого имущества от поставщика к заказчику. Логистическая база обеспечена оборудованием для хранения униформы, низкотемпературными холодильниками для продуктов питания и пр.

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«Это позволит организовать бесперебойное и своевременное обеспечение органов охраны границы, как Южного регионального управления, так и отдельных подразделений Азово-Черноморского регионального управления материально-техническими средствами, продовольствием и тому подобное», - добавили в секторе.

Предполагается, что удобное место дислокации значительно повысит оперативность и обеспечит значительную экономическую эффективность обеспечения пограничников всем необходимым.

Отмечается, что ранее, до 2001 года, в пограничном ведомстве существовала разветвленная сеть складов региональных управлений, но в то время они были признаны нецелесообразными и ликвидированы.

«Сегодня Южное региональное управление выступает новатором создания логистического центра. По результатам его работы будет принято решение о целесообразности создания подобных баз в других региональных управлениях», - подчеркнули в секторе.

Как уточнил УНИАН старший офицер сектора Александр Яковенко, единовременная емкость центра составляет: 2 вагона (120 тонн) - под вещевое довольствие, 4 вагона (240 тонн) – продукты питания.

Обустройство центра обошлось в 1,5 млн грн, из которых государственные средства – порядка 540 тыс. грн, 500 тыс. – шефская помощь.

«Остальное – собственные силы», - сказал Яковенко.