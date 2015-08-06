Первый гуманитарно-логистический центр в зоне АТО появится в Николаевке

В зоне АТО между контрольными пунктами въезда-выезда и линией боевых столкновений обустроят гуманитарно-логистические центры для распределения гуманитарной помощи и реализации продукции предпринимателями мирным жителям, проживающим на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в Киеве.

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«По поручению президента Госпогранслужба нарабатывает новую идеологию работы пограничников на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО. Ее сущность заключается в повышении уровня безопасности граждан, которые следуют через действующие дорожные коридоры, обеспечении реализации гуманитарной стратегии государства и в частичной демилитаризации контрольных функций пограничников», - отметил он.

По словам Слободяна, одним из элементов этой идеологии является создание гуманитарно-логистических центров. По сути, это огороженная площадка с улучшенным покрытием и подведенными коммуникациями, отметил он, добавив, что такие площадки будут обустроены на участках между контрольными пунктами въезда-выезда и линией боевых столкновений.

«Предприниматели и гуманитарные организации смогут завозить товары на эти логистические центры и реализовывать или распределять среди мирных жителей, проживающих в районах, прилегающих к линии боевых столкновений», - уверяет помощник председателя Государственной пограничной службы Украины.

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«Это позволит создать безопасные условия для предпринимателей, которые поставляют товары на временно не подконтрольную Украине территорию, а также избежать спекуляций, и будет способствовать снижению цен на товары для граждан с подконтрольных повстанцам территорий. Пилотным проектом такого решения станет центр вблизи населенного пункта Николаевка Артемовского района Донецкой области. Сейчас там активно идут подготовительные работы, которые завершатся в ближайшее время», - резюмировал он.

Как сообщалось, 20 июля президент Украины Петр Порошенко дал поручение ускорить открытие в зоне АТО гуманитарно-логистических центров, в которых предусмотрена возможность функционирования мобильных банковских учреждений и где люди смогут купить еду и лекарства по ценам ниже, чем на оккупированных территориях.