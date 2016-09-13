Расстрел активистов Майдана: на суде показали новое видео

Как сообщает 5.ua, одного из активистов, Владимира Мельничука, застрелили возле Октябрьского дворца около 17 часов. Тогда активное противостояние между "майдановцами" и силовиками уже завершилось.

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На судебном заседании седьмой раз пересматривали один и тот же фрагмент видео. На нем снайпер расстреливает безоружного и беззащитного киевлянина Владимира Мельничука на глазах у активистов и его жены.

По данным экспертизы, в мужчину стреляли пулями калибра 8-9 миллиметров, то есть из автоматов Калашникова. Шансов выжить у мужчины не было.

"Ранение возникло от действия пули в результате огнестрельного выстрела. Можно предположить, что размер пули составлял 0,8 - 0,9 сантиметров. Признаков выстрела с близкой дистанции не обнаружено", - отмечает судья Сергей Дячук.

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Обвиняемые, напротив, утверждают, что неизвестные стреляли из гостиницы "Украина".

Впрочем на этот раз обвинение имело еще одно, не обнародованное до сих пор видео. Его фиксировали камеры видеонаблюдения установленные на здании в Национальном банке. После его демонстрации беркутовцы уже не настаивали на выстрелах из гостиницы "Украина", а лишь утверждали, что из-за бетонных баррикад стреляли и другие спецназовцы.

Как стало известно, несмотря на сопротивление беркутовцев, суд удовлетворил ходатайство защиты, который просил установить точное время последнего в жизни Мельничука разговора. Перед смертью он говорил с матерью.

Напомним, в причастности к расстрелам 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве уведомлены о подозрении 26 "беркутовцев", из них пятеро арестованы, продолжается судебное разбирательство. Не менее 20 "беркутовцев" сбежали.