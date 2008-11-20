Миллер обещает Украине более 400 долларов за газ с 1 января
19:03, 20 ноября 2008Общество
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Глава Газпрома говорил с Медведевым
|Алексей Миллер
Об этом заявил журналистам глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР после встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА «Новости».
"При переходе на рыночные отношения в области поставок газа на Украину цена с 1 января 2009 года может составить более 400 долларов", - сказал А.МИЛЛЕР.
Как сообщал УНИАН, сегодня на встрече Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 миллиарда долларов.
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