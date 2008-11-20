В МЧС рассказали, как правильно выполнить призыв Ющенко

Главное управление МЧС Украины в г. Киеве просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время проведения акции «Зажги свечу», которая состоится во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 года 22 ноября 2008 года.

В переданном УНИАН обращении, пресс-служба ГУ МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пользования открытым огнем.

Перед зажжением свечу нужно надежно закрепить на несгораемой устойчивой подставке или установить в несгораемую емкость. Не зажигайте свечи рядом с возгораемыми материалами, выдерживайте безопасные расстояния. Главное, не оставляйте без присмотра зажженную свечу, подчеркивают в МЧС.