Наличный доллар продолжает быстрый рост

Сегодня с утра курс американского доллара в обменных пунктах снова существенно повысился. По состоянию на 10.00 средний курс продажи доллара составил 6,0831 грн., а покупки – 6,0465 грн.

По сравнению со вчерашним значением средний курс продажи наличного доллара вырос сегодня на 1,7%, с начала недели – на 3,5%, за период с 1 октября – на 18,7%, с 1 сентября – на 29,1%.

При этом реальный курс наличного доллара еще выше, поскольку многие банки уже ввели комиссию в размере от 1 до 3% на продаже наличной валюты. Нацбанк же не возражает против такой практики. «Это право банков и НБУ это не запрещал. Я надеюсь, что при этом проценты будут умеренные, чтобы, с одной стороны, стимулировать банки к такого рода деятельности, а с другой стороны - не отображаться на желании населения обменивать валюту», - сообщил по данному поводу руководитель группы советников Нацбанка Валерий Литвицкий.