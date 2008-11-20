Крупнейшие операторы мобильной связи Украины поднимают тарифы

В Украине сразу два крупнейших оператора объявили повышение расценок на свои услуги.

Как пишет газета «Дело» (№ 213 от 20 ноября), компания «МТС-Украина» повышает стоимость отправки SMS-сообщения в 19 тарифных планах. Если сейчас она составляет 20-30 копеек, то с 1 декабря повысится до 37 копеек.

«Текстовые сообщения уже давно перестали быть недорогим заменителем голоса, особенно ввиду постоянно снижающихся тарифов на голосовую связь. Сейчас отправка сообщений нужна лишь для отдельных категорий пользователей, для которых мы оставили возможность заказывать SMS оптом со стоимостью до 0,07 грн.», - поясняют повышение тарифов в пресс-службе оператора.

Эксперты не исключают, что решение о повышении тарифов на SMS было принято «МТС-Украина» в связи с экономическим кризисом. «Одним из его последствий стало укрепление доллара к валютам стран, в которых МТС ведет свою деятельность, - объясняет аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Илья ФЕДОТОВ. - Причем наиболее существенное ослабление отмечалось по российскому рублю и украинской гривне – среднее значение курсов этих валют в третьем квартале по сравнению со вторым упало по отношению к доллару на 2,6 и 13% соответственно». В результате в третьем квартале 2008 года чистая прибыль компании в Украине сократилась на 21,8% - до 74,3 млн. долларов.

О подорожании стоимости своих услуг заявил и «Киевстар». С 20 ноября он повысит стоимость транзакции по переводу денег с одного мобильного счета на другой. Ранее стоимость перевода составляла 25 коп. при неограниченном количестве транзакций в месяц. По новым правилам, начиная со 101-й транзакции в течение календарного месяца, перевод будет стоить 1 грн.

По словам начальника отдела внутренних коммуникаций и связи с общественностью «Киевстара» Юлии ШИЛИНОЙ, оператор прибегает к таким мерам для предотвращения фактов злоупотребления услугой «Перевод денег», связанных со взиманием платы с абонентов за пополнение счета третьими лицами.