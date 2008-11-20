Кабмин предлагает улучшить процедуру конфискации

Кабинет министров предлагает внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины для совершенствования процедур осуществления конфискации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА, соответствующий законопроект, разработанный Минюстом, был принят вчера на заседании правительства.

Законопроектом предлагается обеспечить выполнение одной из важных рекомендаций, высказанных Украине Группой государств против коррупции (GRECO), о принятия новых правил конфискации и ареста доходов, полученных преступным путем. Также предлагается усовершенствовать существующие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют "специальную конфискацию".

В частности, проектом предусматривается дополнить Уголовный кодекс новым разделом "Специальная конфискация", в котором будут определяться понятия специальной конфискации, ее предмет, а также случаи, когда она будет применяться.

Кроме того, проектом предлагается определить процессуальный механизм применения специальной конфискации, а также усовершенствовать порядок хранения вещественных доказательств, которые могут быстро испортиться или потерять свою стоимость, или хранение которых нуждается в значительных средствах.

Министр юстиции сообщил, что проект закона получил положительную оценку экспертов Совета Европы, Департамента юстиции США, а также экспертов прокуратуры и полиции Франции по результатам круглого стола, проведенного Министерством юстиции в сентябре 2008 года.