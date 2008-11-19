Командующий ВМС Украины встретился с представителями Нидерландов и Швеции

Состояние и перспективы сотрудничества Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Королевских Военно-Морских Сил Нидерландов, возможность участия кораблей и подразделений морской пехоты обеих стран в совместных миротворческих учениях обсудили сегодня в Севастополе командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ и первый секретарь Посольства Королевства Нидерланды в Российской Федерации Менно КРАН и второй секретарь Посольства Королевства Нидерланды в Украине Бас ВЕЛС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, И.ТЕНЮХ информировал иностранных гостей о ходе реформы украинского флота и передал приглашение для Королевских Военно-Морских Сил Нидерландов принять участие в украинско-американских учениях «Си бриз».

Встреча представителей Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды с командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмиралом И.ТЕНЮХОМ прошла в рамках визита делегации Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды в Автономную Республику Крым и город Севастополь, отметили в пресс-центре.