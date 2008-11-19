В условиях кризиса Украине нужно снизить долю атомной энергетики

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что сегодня в условиях экономического кризиса в Украине нужно уменьшить долю атомной энергетики и заместить ее тепловой, для оживления внутреннего рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал на встрече с журналистами. По словам мэра, в стране «сегодня можно уменьшить долю атомной энергии и заместить ее тепловой электроэнергетикой». «Для этого будут задействованы угольные предприятия Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, - объяснил А. ЛУКЬЯНЧЕНКО. - Это будет элемент оживления внутреннего рынка, и будет возврат денег, оплаченных за электроэнергию, будет оплачен труд шахтеров, таким образом, внутри пойдет оборот».