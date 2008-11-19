За октябрь официальная безработица в Украине выросла на 3,2%

В октябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 3,2% по сравнению с сентябрем т.г., когда было зарегистрировано 513,6 тыс. безработных, – до 530,1 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В то же время, по данным Госкомстата, с начала года уровень безработицы в Украине снизился на 20% (в январе было зарегистрировано 662,8 тыс. безработных).

В октябре т.г. помощь по безработице получали 381,6 тыс. человек, что составляет 1,9% от всего населения работоспособного возраста. Средний размер выплат по безработице в октябре составил 526,97 грн.