Главного милиционера района обвиняют в сбыте наркотиков и грабежах

Начальнику Первомайского районного отдела милиции Крыма предъявлено обвинение по 6-ти статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Милиционера подозревают в хранении и сбыте наркотиков, злоупотреблении служебным положением, краже, грабеже, служебном подлоге и незаконном задержании граждан. «У него была 364 статья (злоупотребление служебным положением), 185 (кража) и 186 статья (грабеж). Теперь ему добавили 366 статью – это служебный подлог, 371 статью (незаконное задержание) и 307 статью – хранение и сбыт наркотиков», - сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

Начальнику Первомайского райотдела милиции автономии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в симферопольском следственном изоляторе.

Ход расследования этого уголовного дела контролирует Генеральная прокуратура Украины, сообщила сегодня пресс-служба ГПУ.

Как сообщал УНИАН, начальника Первомайского райотдела милиции Крыма задержали в конце октября текущего года.

«Насколько нам известно, он задержан по вновь возбужденному уголовному делу 2005 года – совершение хищений, краж. В то время он работал в милиции Джанкоя (Крым)», - сообщили тогда в пресс-службе милиции Крыма.