В Киевэнерго объяснили, почему в квартирах тепло исчезает

Отсутствие лимитов на поставки газа АК «Киевэнерго» привело к снижению температуры в теплосетях Киева. Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний состоялось из-за долгов «Киевэнерго» за потребление газа.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АК "Киевэнерго", по состоянию на 18 ноября компания имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 144 млн. грн.

Компенсация «Киевэнерго» из городского бюджета, согласно законодательству, в 2008 году должна составить 790,8 млн. грн. Пока что компания получила лишь 386,8 млн. грн.

18 ноября на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 давление газа было снижено почти на 30%.

«Снижение давления газопоставщиками не позволяет компании поддерживать достаточный температурный режим в теплосетях. Согласно диспетчерскому графику тепловой нагрузки, компания должна поддерживать среднюю температуру в сети более 70°. На сегодняшний день в теплосетях Киева температура не выше 64°», - прокомментировал ситуацию технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Напомним, 13 ноября, начиная с 12.28 до 15.00, «Киевтрансгаз» в три этапа сократил поставки газа АК «Киевэнерго». Из-за этого было снижено давление газа на ТЭЦ-5 в объеме 40%, на ТЭЦ-6 - 10%. Вследствие сокращения поставки газа на 4° была снижена температура в теплосетях Киева. Также АК «Киевэнерго» не придерживалась требования НЭК «Укрэнерго» относительно диспетчерского графика электрической нагрузки, а именно на 120 МВт.

По прогнозам, в ноябре и декабре за покупку газа компания должна уплатить ДК «Газ Украины» 725 млн. грн. Кредитные обязательства АК «Киевэнерго» по краткосрочным кредитам для расчетов за потребленный газ составляет 260 млн. грн., остаток по выплате кредита Всемирного банка для развития тепловых сетей - 105 млн. дол.

Киев в течение суток потребляет около 10 млн. куб. м газа для обеспечения потребностей города в тепле и электроэнергии. В денежных показателях это более 11,5 млн. грн. ежесуточно.

В структуре расходов АК «Киевэнерго» в части теплоснабжения 62% составляет цена на топливо, 17% - оплата труда со всеми начислениями, 21% - ремонты, инвестиционная программа, налоговые обязательства, административные, социальные и другие расходы.