В Украине от 9° мороза до 19° тепла

Завтра, 20 ноября, на большей части территории Украины ожидаются осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных, северных, местами в центральных областях осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах сильные осадки, на остальной территории без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла, в Крыму ночью - 2-7°, днем - 10-15° тепла; в Карпатах ночью - 4-9° морозу, днем - 0-5° мороза.

21 ноября в южной части без существенных осадков, на остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде дождя (ночью на западе и севере умеренные осадки). 22 ноября в Украине дожди (на юге ночью небольшие) с переходом в западных и северных областях в мокрый снег, ночью в Карпатах местами сильный мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, 21 ноября местами в западной и южной части, 22 ноября в Украине порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье 22 ноября местами 25 м/с.

Температура 21 ноября ночью - 0-5° тепла, на крайнем юге - до 8°, днем - 2-7° тепла, в южной части - 7-12°, в Крыму - до 15°; 22 ноября в южной и восточной части ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в Крыму ночью 7-12°, днем 14-19° тепла, на остальной территории на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла, в центральных областях 2-8° тепла.

23-24 ноября в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровской) временами небольшой снег, мокрый снег, 23 ноября в центральных областях умеренные осадки; температура ночью - 1-7° мороза, на Прикарпатье - до 11° мороза, днем - от 4° мороза до 2° тепла.

На остальной территории 23 ноября умеренные, 24 ноября небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; температура на протяжении суток 23 ноября - 0-6° тепла, 24 ноября (в Одесской и Николаевской областях и 23 ноября) - от 3° мороза до 3° тепла. В Крыму, в Донецкой, Луганской областях временами дождь, 24 ноября с мокрым снегом; температура 23 ноября на протяжении суток - 5-12° тепла, 24 ноября ночью - от 2° мороза до 4° тепла, днем - 2-8° тепла.

В Киеве 20 ноября облачно. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 5-7° тепла.

В Киевской области ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.

21-22 ноября облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег (днем 21 ноября небольшой дождь). Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью 22 ноября порывы 15-20 м/с. Температура 21 ноября ночью - 0-5° тепла, днем - 2-7° тепла; 22 ноября на протяжении суток - от 4° тепла до 1° мороза.

23 ноября в столице и области будет идти небольшой снег, мокрый снег, 24 ноября - без существенных осадков. Ожидается снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем - до 1° тепла - 4° мороза.