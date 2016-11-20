Нацполиция призывает во всемирный День памяти жертв ДТП почтить память погибших в авариях

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции Украины, в разных городах состоятся автопробеги, флешмобы, поминальные молебны по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В ведомстве напомнили, что также по традиции, в этот день водители двигаются с включенным на транспортных средствах ближним светом фар, в память о погибших зажигаются свечи.

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Мероприятия ко всемирному дню памяти жертв ДТП происходят ежегодно во всем мире в третье воскресенье ноября.