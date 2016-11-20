Нацполиция призывает во всемирный День памяти жертв ДТП почтить память погибших в авариях
10:39, 20 ноября 2016Общество
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Национальная полиция Украины призывает водителей сегодня, во всемирный День памяти жертв ДТП, в знак солидарности и поддержки включить ближний свет фар на транспортных средствах и, таким образом, почтить память погибших в автоавариях.
Сегодня состоятся состоятся автопробеги, флешмобы, поминальные молебны по погибшим / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции Украины, в разных городах состоятся автопробеги, флешмобы, поминальные молебны по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.
В ведомстве напомнили, что также по традиции, в этот день водители двигаются с включенным на транспортных средствах ближним светом фар, в память о погибших зажигаются свечи.
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Мероприятия ко всемирному дню памяти жертв ДТП происходят ежегодно во всем мире в третье воскресенье ноября.
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