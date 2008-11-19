Доллар на межбанке подорожал до 6,15/6,30 грн.

Евро – до 7,75/7,95 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись резким ростом котировок – 6,1500/6,3000 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2160/0,2220 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 7,7540/7,9530 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались - 1,2615/1,2617 долл. США (вторник 1,2618/1,2620 долл. США).

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