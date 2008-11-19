Украине предлагают рассчитаться по газовым долгам транзитом

В Москве сегодня продолжаться переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. Об этом пишет "КоммерсантЪ-Украина" от 19 ноября.

Газета отмечает, что вчера в ходе очередного раунда переговоров НАК "Нафтогаз України" и "Газпрома" российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. "Газпром" готов погасить долг за счет средств, которые до марта 2010 года "Нафтогаз" должен был получать за транзит российского газа. Впрочем, эксперты уверены, что это предложение невыгодно НАК – компания таким образом лишится оборотных средств, что значительно ухудшит ее финансовое положение.

Официально ход переговоров стороны не комментируют, в пресс-службе "Газпрома" лишь уточнили, что они продолжатся сегодня. Но их тон понятен из понедельничного заявления официального представителя "Газпрома" Сергея КУПРИЯНОВА о том, что переход на прямые поставки топлива в 2009 году возможен только после погашения "Нафтогазом" долга за поставленный природный газ.

По словам высокопоставленного источника "Ъ" в "Газпроме", долг "Нафтогаза" на сегодняшний день достигает 2,4 миллиарда долларов, и российская монополия предложила погасить его за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" обязуется заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. Газета напоминает, что в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа – 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Переговоры о погашении задолженности "Нафтогаза" перед "Газпромом" идут с февраля прошлого года. НАК не смогла рассчитаться с российской монополией, поскольку правительство не компенсировало разницу между закупочной ценой на газ и отпускной ценой для ТКЭ за 2006 год.

Член комитета ВР по ТЭК Олег ЗАРУБИНСКИЙ уверен, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. По мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривен (с учетом 8 миллиардов гривен планового дефицита оборотных средств).

Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее, отмечает член постоянной комиссии ВР по расследованию ситуации на рынке природного газа Василий КИСЕЛЕВ.

"В критической ситуации правительство, вероятно, предпочтет оплатить этот долг из госбюджета, – полагает руководитель аналитического департамента ИГ "Сократ" Константин СТЕПАНОВ. – Отказ от поступления платы за транзит газа может ухудшить и без того пессимистическую картину бюджетных поступлений в 2009 году. Тем более, что еще не завершены переговоры о стоимости импорта газа в 2009 году, а в эту цену также входит стоимость транзита".

Справка УНИАН. 2 октября в 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа ее территорией.