Банки вводят комиссионную плату за продажу валюты
08:28, 19 ноября 2008Общество
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НБУ к инициативе "относится с пониманием"
Отечественные банки вводят комиссионную плату за продажу валюты. Теперь покука 100 долларов в обменном пункте обойдется украинцу почти на 30 грн. дороже, чем указано на табличке возле обменника, пишут «Факты».
Считается, что комиссию начисляют за «учетно-кассовое обслуживание». Уже ввели плату за продажу иностранных валют «Приватбанк» и «Укрсоцбанк». О введении платы за продажу валют объявил ряд крупных банков.
НБУ к инициативе банкиров повысить таким образом свои доходы относится с пониманием.
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