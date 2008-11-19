Отечественные банки вводят комиссионную плату за продажу валюты. Теперь покука 100 долларов в обменном пункте обойдется украинцу почти на 30 грн. дороже, чем указано на табличке возле обменника, пишут «Факты».

Считается, что комиссию начисляют за «учетно-кассовое обслуживание». Уже ввели плату за продажу иностранных валют «Приватбанк» и «Укрсоцбанк». О введении платы за продажу валют объявил ряд крупных банков.

НБУ к инициативе банкиров повысить таким образом свои доходы относится с пониманием.

ICTV