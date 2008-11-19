Минобороны хочет разрабатывать оружие вместе с НАТО, но мешает Россия

Минобороны стремится расширять сотрудничество со странами НАТО в разработке и производстве вооружений и военной техники. При этом Украина сталкивается с сопротивлением России.

Как этому помочь, рассуждали участники международной конференции «Перспективы украинского ОПК в контексте углубления отношений Украина –НАТО».

Техническое состояние вооружений и военной техники Вооруженных сил Украины близкое к критическому. В сухопутных войсках 93% вооружения исчерпало свой срок эксплуатации, из десяти надводных кораблей объединениях сил быстрого реагирования ВМС полностью технически исправных судов нет. В министерстве обороны отмечают, что запланированных на следующий год на перевооружение 600 миллионов долларов не хватит. Сейчас украинский ОПК может в замкнутом цикле производить лишь 8 % необходимого оружия и техники. Партнеров для двусторонних проектов найти тяжело, жалуется директор департамента разработок и закупки вооружения минобороны Владимир Грек: «Где же это партнерство? В каком направлении оно должно идти? Мы стремимся к ЕС и НАТО и имеем по этому поводу некоторые предостережения от России. А с другой стороны в НАТО нам говорят – подождите».

Эксперты отмечают, что из-за собственных экономических интересов и из-за стремления Украины вступить в альянс Россия блокирует украинские проекты со странами НАТО. Чтобы лишить украинский ОПК российского влияния эксперты предлагают скорейшую гармонизацию законодательства с требованиями ЕС и НАТО и отечественное лобби на этих рынках.

Немецкая волна