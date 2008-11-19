Закупочные цены падают, но мясо в продаже не подешевеет

Закупочные цены на живой крупный рогатый скот в течение ноября снизились уже во второй раз. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Сообщается, что в начале месяца основной причиной снижения было сокращение закупок мяса со стороны переработчиков и, как следствие, снижение закупочных цен на скот. «Уже к 14 ноября к данной тенденции добавилась еще одна - держатели КРС стали активно сдавать скот на забой при том, что на рынке на сегодня низкий платежеспособный спрос», - сообщила эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ. По ее информации, держатели скота вынуждены проводить реализацию, испытывая затруднения при продажах зерновых и масличных культур по приемлемым ценам.

По данным бюллетеня «Мониторинг рынка мяса и мясопродуктов», за бычков высшей упитанности в западных регионах страны платят не более 10 грн./кг живого веса, тогда как еще двумя неделями ранее за эту категорию платили 11-11,5 грн./кг. На середину ноября менее 12 грн./кг живого веса (бык 400+) платят в восточных регионах страны, отдельные сделки происходят по 11-11,5 грн./кг.

Кроме того, по данным УКАБ, произошло существенное снижение цен на коров. Минимальные закупочные цены на корову средней упитанности уже достигают 8 грн./кг живого веса, а максимальные не превышают 9,3 грн./кг.

Эксперты сообщают, что в соответствии со снижением цен на скот, на 1-2,5 грн./кг понизились и цены на говядину на кости, но из-за снижения спроса на мясоколбасную продукцию со стороны потребителей мясопереработчики не спешат пользоваться низкими ценами и сокращают закупки как отечественного, так и импортного сырья.

Тем не менее, по мнению Е.СВЯТКИВСКОЙ, существенного снижения цен на говядину в дальнейшем не ожидается в связи с ее дефицитом на внутреннем рынке и практически отсутствием импорта данного сырья.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) - неправительственная бизнес-ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Основным заданием УКАБ является всесторонние представление интересов и отстаивание роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрение аграрной политики Украины.