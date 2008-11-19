Сегодня премьера фильма об истории Михайловского монастыря

В Киеве презентован новый научно-популярный фильм об истории Михайловского Златоверхого монастыря. Премьера фильма “Михайловский Златоверхий монастырь. 900 лет” состоится сегодня в столичном кинотеатре “Киев”. 23 ноября его покажет Первый национальный канал.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН наместник Михайловского Златоверхого монастыря, ректор Киевской православной богословской академии Владыка ДИМИТРИЙ (РУДЮК) и кинорежиссер-постановщик фильма, заслуженный деятель искусств Украины Василий ВИТЕР.

Владыка ДИМИТРИЙ напомнил, что в июле этого года состоялись официальные торжества по случаю 900-летия Михайловского Златоверхого монастыря в соответствии с Указом Президента Украины. Презентация фильма состоится в рамках запланированных к юбилею мероприятий. В фильме рассказывается вся история монастыря.

В свою очередь, В.ВИТЕР сообщил, что это уже второй снятый им фильм о Михайловском Златоверхом монастыре (первый был посвящен восстановлению храма). Заказ на него поступил от Министерства культуры и туризма в апреле т.г. Сначала планировалось снять фильм длительностью приблизительно 30 минут, но во время работы были выявлены многие интересные факты, и поэтому окончательная версия фильма длится 52 минуты.

Снималась лента в тесном сотрудничестве с духовенством монастыря, которое предоставляло свои консультации, советы по сценарию фильма.

Бюджет фильма составляет 285 тыс. грн.

На завтрашнюю премьеру фильма в 19.00 в кинотеатр “Киев” приглашены научные работники, представители общественности, духовенства, органов государственной власти.

На УТ-1 фильм будет демонстрироваться 23 ноября в 16.50.