Европа знала о Голодоморе, но не хотела ссориться с СССР

Сегодня состоялась презентация научного издания Национального института стратегических исследований “Голодомор в Украине 1932-1933 годов по документам политического архива Министерства иностранных дел ФРГ”.

Как отметил на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, данное издание впервые вводит в научное и общественное обращение переведенные на украинский язык отчеты немецких дипломатов о событиях в Украине 1932-1933 годов.

По его словам, Национальный институт стратегических исследований хочет продолжить ряд публикаций документов из европейских дипломатических архивов о Голодоморе, которому положено начало публикациями итальянских, британских и польских документов.

Ю.РУБАН отметил, что эти исследования подтверждают, что Голодомор 1932-1933 годов был спланированным преступлением - геноцидом украинского народа, и европейская дипломатия знала о его цели - уничтожении Украины как политического явления, как нации, проявившей свое стремление к государственному самоопределению.

«После публикации этих материалов мы можем утверждать, что европейская дипломатия, а, значит, и политическое руководство ключевых европейских государств того времени знали о Голодоморе и отдавали себе отчет о его цели - уничтожении Украины. Нет никакого сомнения, что удар наносился по будущему Украины как нации», - сказал он.

Ю.РУБАН отметил, что в этих документах можно найти ответ на вопрос, почему международное сообщество не отреагировало на трагедию. По его словам, это связано с тем, что разоблачение преступления могло навредить налаживанию отношений с Советским Союзом, который демонстрировал результативность собственного пути модернизации и претендовал на свою зону влияния на европейском континенте.

По словам научного работника, на основании этих документов можно сделать вывод, что в те годы ситуативный интерес перевесил ценность миллионов человеческих жизней. “Сегодня мировое сообщество, отзываясь на украинский призыв о признании Голодомора геноцидом, в действительности формирует ответ на вопрос, который касается не прошлого, а настоящего и будущего Европы: остаются ли в силе основные принципы европейской безопасности, или речь идет о том, что текущий интерес окажется весомее фундаментальных европейских ценностей”, - сказал он.

Директор Института европейских исследований НАН Андрей КУДРЯЧЕНКО, в свою очередь, отметил, что читатель этого издания сможет увидеть как скрупулезно не только дипломатия, но и министерства и ведомства работали с этими документами. “На большинстве из них десятки подписей, замечаний, пометок”, - сказал он.

Кроме того, А.КУДРЯЧЕНКО отметил, что среди этих материалов есть два документа о голодных бунтах украинцев.

Он считает, что издание этих документов будет способствовать формированию адекватной оценки этих событий со стороны мирового сообщества.

Редактор журнала “Украина модерная” Андрей ПОРТНОВ, в свою очередь, отметил, что издание имеет “большой политический смысл”.