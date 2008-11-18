Милиция открыла электронный ящик для анонимок

Управление по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции открыло в сети Интернет почтовый ящик для жалоб на взяточников anti_xabar@mail.ru, сбросить информацию на который может любой житель региона, даже анонимно.

Как рассказали УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, цель нововведения - предоставить жителям области, в том числе и тем, кто по тем или иным причинам не готов официально обращаться в правоохранительные органы, озвучить информацию о фактах вымогательства и о чиновниках, выполняющих свои профессиональные задачи по предоставлению услуг населению качественно и своевременно только за дополнительную плату.

В Запорожском главке милиции, также отметили, что использовать данный почтовый ящик для сведения счетов с неугодными должностными лицами или для "подсиживания" вышестоящих руководителей у желающих вряд ли получится.

"Уровень профессионализма и опыт работы сотрудников, которые будут заниматься электронными обращениями граждан, однозначно позволит отделить "зерна" от "плевел", - заявили в ГУМВД.