В ВР предлагают провозгласить 1 декабря праздником в честь референдума о независимости Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил народный депутат от “БПП” Виктор Кривенко.

Он напомнил, что 1 декабря 1991 года украинский народ на референдуме абсолютным большинством высказался в поддержку независимости Украины, и “навсегда сказал свое слово, что Украина будет независимой”.

Кривенко отметил, что вместе с депутатом от БПП” Павлом Кишкарем зарегистрировал в парламенте проект постановления о праздновании этого дня.

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“Определение его как праздничным, не выходным днем”, - добавил парламентарий.

Кривенко также подчеркнул, что они обращаются к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой поставить этот вопрос на голосование сегодня же на вечернем заседании или завтра, чтобы после принятия решения местные администрации имели время приготовиться к празднованию.

В свою очередь депутат от “БПП” Рефат Чубаров подчеркнул необходимость укрепления в сознании украинского общества важности и значимости 1 декабря.

“Именно 1 декабря украинское общество сознательно ответило на вопрос о независимости Украинского государства”, - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что “именно то, что 1 декабря 1991 года Крым вошел в число территорий и не было ни одной территории в Украине, которая бы сказала “нет”, - это и позволило дальше нам укреплять украинскую государственность и на крымской земле”.