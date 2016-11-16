В Киеве презентовали Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS

В мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Олег Грунтковский; меценат Андрей Мацола, защитники Украины и капелланы.

По данным ЗСУ психологическую реабилитацию сегодня прошли более 43 000 бывших военнослужащих. Вместе с тем, эта цифра должна быть больше, ведь в зоне АТО свою службу также несли медики, добровольцы и волонтеры. Поддержать всех, кто вернулся с войны, государство может только при помощи общественных организаций и меценатов. Именно поэтому Генеральный штаб ЗСУ поддержал инициативу Андрея Мацолы в создании Центра практической помощи защитникам Украины AXIOS.

"Подписание Меморандума о сотрудничестве между Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Центром AXIOS – это хороший пример того, как путем объединения усилий государственных органов и общественности можно совместно решать важные задачи в интересах военнослужащих и членов их семей, – рассказывает генерал-майор Олег Грунтковский. – Для нас очень важно, чтобы защитники Украины, которые с честью выполнили свой воинский долг, получали возможность быть успешными в мирной жизни и уверенно смотрели в завтрашний день ".

Специалисты Центра AXIOS проанализировали опыт различных стран, граждане которых участвовали в боевых действиях. Оказывается, что быстрому полноценному возвращению к мирной жизни действительно способствуют два фактора – понимание и поддержка семьи и любимое дело. Команда Центра сфокусировала свои усилия именно на этих двух направлениях работы.

Помощь ветеранам и их родным в Центре предоставляют лучшие психологи, а также капелланы, которые работают для восстановления душевного и духовного равновесия украинских защитников. Также Центр AXIOS специализируется на трудоустройстве бывших бойцов – повышение квалификации или переквалификация, работа над резюме, подготовка к собеседованию, сопровождение при оформлении на работу и в процессе адаптации на новом рабочем месте, психологическая поддержка. Кроме того, здесь работают специалисты, которые предоставляют консультации и поддержку по любым юридическим вопросам.

Инициатор создания Центра AXIOS, украинский бизнесмен и меценат Андрей Мацола рассказывает, что идея создания Центра принадлежит бывшим участникам АТО, и объясняет: "Главное направление работы нашего Центра – это системная помощь в трудоустройстве тех, кто вернулся с передовой. Я, как предприниматель, хорошо знаю, насколько важно заниматься тем делом, которое любишь и к которому у тебя есть нужные способности. Мы будем пытаться определить сильные стороны наших ребят и прислушиваться к их пожеланиям по трудоустройству. Наша цель и наша задача – предоставить им возможность заниматься тем делом, к которому они имеют талант, чтобы наши защитники быстрее смогли забыть весь тот ужас, который им пришлось пережить, и вернуться к нормальной мирной жизни".

Миссию Центра практической помощи защитникам Украины AXIOS одобрил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он благословил доброе дело и отметил, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата с первых дней военной агрессии на Востоке поддерживает украинских бойцов. За 2 года почти 400 капелланов Киевского Патриархата несли свою службу рядом с украинскими воинами. Возвращаясь в свои епархии, они продолжают общение с демобилизованными бойцами и поддерживают их семьи. Патриарх в очередной раз подчеркнул, что война на Востоке закончится победой Украины, потому что мы защищаемся, а не нападаем. "Как нам относиться к защитникам Отечества? Как к настоящим героям, как к образцу поведения по отношению к своим ближним, как к тем, кто жизнь отдает за нас. Христос Спаситель сказал, что никто не имеет большей любви, чем тот, кто душу свою готов положить за друзей своих", – сказал Предстоятель Киевского Патриархата.

Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS уже работает в Киеве на территории Михайловского Златоверхого монастыря.