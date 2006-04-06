Москаль забирает завод у Ахметова

Губернатор Луганской области Геннадий Москаль обратился в Фонд государственного имущества с требованием отменить договора купли-продажи 50%+1 акция ОАО «Свердловский машзавод». Этот пакет в декабре 2004 года был продан на аукционе за 9,5 млн. грн. «Дружковскому машзаводу», подконтрольному компаниям Рината Ахметова. Об этом, ссылаясь на газету «Дело», сообщает «Обозреватель».

Согласно условиям конкурса, победитель обязался частично погасить просроченную задолженность завода перед Пенсионным фондом в размере 0,6 млн. грн., обеспечить его прибыльную деятельность, увеличив при этом количество рабочих мест. По мнению Москаля, нынешний владелец не выполняет своих инвестиционных обязательств по обеспечению прибыльной работы свердловского предприятия.