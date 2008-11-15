В Полтавской области открыли памятный знак жертвам Голодомора

В селе Петровка Полтавской области торжественно открыли памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, автор монумента - Анатолий ЧЕРНОЩОКОВ.

Гранитный комплекс установлен за спонсорские средства председателя правления ОАО «Полтавтрансстрой», депутата Полтавского городского совета Алексея ЛАНДАРЯ.

В церемонии открытия приняли участие председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, заместитель городского председателя Полтавы Лариса СЕМЕНЯГА, глава Полтавской райгосадминистрации Сергей АНТОНЮК и другие. Собравшиеся почтили память погибших от голода минутой молчания.

«Наша область больше всего пострадала в то лихолетие. По данным историков, на Полтавщине вероятное количество жертв Голодомора 1932-1933 г.г. достигает около миллиона человек. Точное количество установить невозможно, поскольку архивные документы о том периоде отсутствуют. Но мы должны отдать дань памяти об умерших. С начала текущего года в регионе открыли почти 80 памятников жертвам Голодомора», - сказал В.АСАДЧЕВ.

В целом в Полтавской области обнаружены 443 места массовых захоронений жертв Голодомора, установлено 598 памятных знаков.