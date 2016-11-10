Во Львов на 40-летие Украинской Хельсинской группы съехались политзаключенные из 15 стран мира

По сообщению пресс-службы Львовского городского совета, 10 ноября выступления и разговоры посвятят 40-й годовщины основания Украинской Хельсинской группы. 11 ноября состоится II Крымский форум. Первый такой провели в 2012 году в Севастополе под эгидой Меджлиса крымскотатарского народа и лично Мустафы Джемилева.

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Идея провести форум с таким же названием во Львове принадлежит бывшему политзаключенному, члену-учредителю УГГ Мирославу Мариновичу. По его словам, во Львов приехали участники из 15 стран.

«Это бывшие узники Советского Союза или бывшие диссиденты. Параллельно с празднованием 40-летия Украинской Хельсинской группы мы проводим II Крымский форум. По понятным причинам мы не можем провести его в Симферополе, поэтому проводим его здесь, во Львове. Львов – выдающаяся точка на карте диссидентства, и это очень логично, что форум пройдет именно здесь», ― отметил Маринович.

В форуме приняла участие и делегация Меджлиса крымскотатарского народа.

«Мы очень ценим, что снова с теми, с ким были вместе десятки лет назад. Объединяя усилия, мы вернем то, что у нас пытаются забрать», ― сказал украинский крымскотатарский политик и общественный деятель Рефат Чубаров.

Соорганизаторами мероприятия является Меджлис крымскотатарского народа и Украинский католический университет. Форум будет проведен в сотрудничестве с Институтом национальной памяти Украины. Финансовую поддержку оказывает The National Endowment for Democracу (Вашингтон) и Международный фонд «Відродження» (Киев).