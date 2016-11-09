СМИ рассказали, кто и сколько зарабатывает на борделях и как на это реагируют правоохранительные органы

Программа "Секретные материалы" рассказывает, на ком держится сомнительный бизнес, какие деньги сбивают подпольные бордели,что происходит за стенами конторы. И кто "крышует" проституцию в Киеве.

Как отмечается в сюжете, доход одной из сетей борделей, куда внедрилась журналист, составляет больше 2 миллионов гривень в месяц, а организатор этой сети получает больше миллиона чистого дохода.

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Журналисты обратились в департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, который обязан заниматься данным вопросом. Однако, там информация о борделях в центре Киева никого не заинтересовала. Начальник управления Артем Сергеевич Кушнов, с которым журналистов сразу соединили по телефону, на предложение поехать и прикрыть эту сверхприбыльную сеть борделей ответил: "Зачем мне сейчас куда-то ехать?".

При этом, как отмечается в сюжете, ранее Кушнову удалось пройти переаттестацию в полиции, несмотря на имеющиеся в отношении него негативные данные.

Как отметила Юлия Семченко на своей странице в Facebook, директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в телефонном разговоре сказал: "Лично я эту тему не люблю. Вы закройте 3 борделя, завтра вырастет 20".

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Сам Артем Шевченко в комментарии к посту журналистки в Facebook заявил, что журналистам нужно было "заинтересовать полицейских", обратившись через департамент коммуникаций Нацполиции или МВД.

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"Если бы вы реально хотели в этом вопросе посотрудничать с Нацполицией, а именно Департаментом борьбы с торговлей людьми возглавляемый Артёмом Крищенко, то после того как отсняли бы свой материал из борделей - пришли бы в департамент коммуникаций - хоть Нацполиции, хоть МВД. И через него попытались бы заинтересовать полицейских вашим ТВ-проектом. Вместо этого вы пришли прямо к начальнику управления, который, конечно же, закрылся", - написал представитель правоохранительных органов.