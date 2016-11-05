Деканоидзе обещает учесть мнение общественности вокруг назначения главы полиции Черкасской области

Об этом она заявила в комментарии ZN.UA вечером в пятницу, 4 ноября.

"Мы будем советоваться со всеми, в том числе, с общественностью. И примем решение", – сказала Деканоидзе.

На уточняющий вопрос о позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, глава НПУ ответила, что консультации с ним также будут проведены.

Как стало известно изданию, черкасские активисты обратились к главе МВД Авакову, заявив, что они выступают категорически против назначения Валерия Лютого начальником ГУ НПУ в Черкасской области.

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"Этот человек был советником одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, на выборах в Кривом Роге способствовал фальсификациям в пользу представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, а каких либо успехов в борьбе с преступностью громада Кривого Рога не видит", – сказано в обращении, подписанном представителями ГО "Автомайдан-Черкассы", ОК "Азов-Черкассы", "Правого сектора", "Ультрас-Черкассы", "Союза ветеранов ВДВ", ВО " Свобода" и других организаций и политсил, а также местными депутатами.

Авторы обращения обратили внимание, что по результатам аттестации Лютый был рекомендован на понижение в должности из-за низких баллов, полученных при тестировании.