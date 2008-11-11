The Financial Times предсказывает массовые увольнения в банках

Американский банковский сектор в ноябре 2008 года может лишиться еще 70 тысяч рабочих мест, пишет газета The Financial Times. Многие финансовые организации пересматривают свои финансовые планы на 2009 год и планируют сокращения для того, чтобы снизить расходы в условиях глобального финансового кризиса. При этом общее число уволенных банкиров по всему миру может превысить 200 тысяч человек. К концу октября число рабочих мест в банках по всему миру снизилось на 150 тысяч.

Как ожидается, большая часть сокращений придется на инвестиционные подразделения банков. Именно это направление банковской деятельности в США считается наиболее пострадавшим от финансового кризиса. По оценке Федеральной резервной системы (ФРС) США, в ближайшие несколько лет в одном лишь Нью-Йорке работы лишатся от 55 до 78 тысяч работников финансового сектора.

6 ноября 2008 года два крупных американских банка Citigroup и Goldman Sachs объявили о готовящемся сокращении штата. Бывший инвестиционный банк Goldman Sachs намерен уволить 3200 человек, а Citigroup - 9100 человек. При этом в Citigroup с начала 2008 года работы уже лишились 23 тысячи человек. Из Merrill Lynch были уволены около 5700, а Morgan Stanley уменьшил штат на 4400.

В начале октября этого года крупнейшее американское кадровое агентство Whitney Group, занимающееся поиском топ-менеджеров для работы на Уолл-стрит, объявило о том, что испытывает недостаток средств и не может платить сотрудникам зарплату. Прибыли агентства снизились из-за массовых увольнений в американском банковском секторе. В октябре на счету Whitney Group было всего 100 тысяч долларов, в то время как по итогам 2007 года компания получила прибыль в 30 миллионов долларов.

Лента.ру