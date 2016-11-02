В Запорожье СБУ проводит обыск в областной больнице из-за информации о взимании платы за бесплатные услуги

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Запорожской области.

«Санкционированные обыски проводятся в связи с получением информации о том, что в этом заведении с пациентов взимается плата за услуги компьютерной диагностики, которые должны предоставляться на бесплатной основе: от 600 грн до 5 000 грн в зависимости от вида обследования», - сообщили в прокуратуре.

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В УСБУ в Запорожской области УНИАН подтвердили информацию о проведении обысков в помещениях больницы.

«Действительно, сейчас в Запорожской областной клинической больнице проводятся обыски в связи с открытием уголовного производства по ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением», - сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.