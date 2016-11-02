"I said Yes!": победительница Евровидения-2016 Джамала похвасталась обручальным кольцом (фото, видео)
14:24, 02 ноября 2016Общество
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На своей странице в соцсети победительница Евровидения Джамала показала обручальное кольцо с камешком и сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение, и она сказала: "Да".
Джамала показала обручальное кольцо / facebook.com/jamalaofficial
Избранник Джамалы - Бекир Сулейманов - экономист и математик.
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Познакомились они на крымско-татарской вечеринке, встречались больше года.
Певица уверяет, что именно любимый сагитировал ее к участию в Евровидении.
Победительница Евровидения похвасталась обручальным кольцом в соцсети
Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
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