Порошенко поручил Кабмину создать оргкомитет по подготовке и проведению Дня памяти жертв голодоморов

Соответствующий указ главы государства № 480/2016 от 1 ноября опубликован на президентском сайте.

«С целью обеспечения надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов (26 ноября 2016 года), достойного чествования памяти жертв совершенного коммунистическим тоталитарным режимом геноцида украинского народа – Голодомора 1932 – 1933 годов, голодоморов 1921 – 1922, 1946 – 1947 годов в Украине постановляю: Кабинету министров Украины создать в десятидневный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, включив в его состав, в частности, представителей общественного комитета по чествованию памяти жертв Голодомора – геноцида 1932 – 1933 годов», – говорится в документе.

Также правительству необходимо разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, предусмотрев, в частности:

– проведение 26 ноября с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, молодежи, дипломатического корпуса иностранных государств, народных депутатов Украины, ученых траурных мероприятий в городе Киеве;

– осуществление методической, научной, информационно-просветительской работы с целью донесения до широкой аудитории объективной информации о трагических событиях голодоморов, которые стали следствием преступных действий, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом;

– организацию тематических выставок, презентаций, открытых лекций, других публичных мероприятий, трансляцию теле - и радиопередач, документальных фильмов, художественных произведений, видео-, фото - и других документов, записей свидетельств очевидцев и тому подобное.

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«На территории Украины 26 ноября 2016 года приспустить Государственный флаг Украины, ограничить проведение развлекательных мероприятий, внести соответствующие изменения в программы радио и телевидения. Огласить 26 ноября 2016 года в 16.00 общенациональную минуту молчания памяти жертв геноцида украинского народа и провести всеукраинскую акцию «Зажги свечу», – говорится в указе президента.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, привлечение представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованного в Украине, к участию в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в городе Киеве; содействовать представителям украинской общественности за рубежом в проведении мероприятий по чествованию памяти жертв голодоморов в Украине.

Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо принять меры по обеспечению публичной безопасности и порядка во время проведения мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов.