У крымских татар и так есть все права?

Первый вице-спикер крымского парламента, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ заявляет, что прибывшие на полуостров репатрианты из числа крымских татар сегодня пользуются всеми гражданскими правами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Русской общины Крыма, об этом С.ЦЕКОВ заявил Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ, который находится с визитом в Крыму.

«В ходе обсуждения вопроса о принятии Закона Украины «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» (имеется в виду законопроект - УНИАН), С.ЦЕКОВ отметил, что не понимает, о каких правах идет речь. По его словам, прибывшие в Крым репатрианты из числа крымских татар сегодня пользуются всеми гражданскими правами, широко представлены в органах власти автономии», - говорится в сообщении Русской общины Крыма. Поэтому, считает первый вице-спикер крымского парламента, речь должна идти не о принятии закона «О восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку», а о внесении поправок в уже принятый закон о реабилитации жертв политических репрессий. «С помощью этих поправок необходимо, в частности, уточнить само понятие «депортированный», - отметили в Русской общине Крыма.

Кроме того, руководитель Русской общины Крыма обратил внимание Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств «на непростую ситуацию, сложившуюся в Украине и в Крыму в сфере использования русского и других национальных языков, вытесняемых из официальной сферы общественной жизни».

Со своей стороны, руководители крымскотатарского Меджлиса в ходе встречи с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств заявили, что без специальных законодательных актов, направленных на урегулирование процесса возвращения, обустройства и восстановления прав крымских татар, невозможно надеяться на формирование в крымском обществе оптимальных механизмов бесконфликтного сосуществования разных этнических и религиозных сообществ. По мнению первого зампредседателя Меджлиса Рефата ЧУБАРОВА, отсутствие таких законов все больше воспринимается крымскими татарами «как осознанное нежелание украинского политикума в восстановлении справедливости по отношению к ним».

Председатель Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что подход авторов законопроекта «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку», при котором «объектом правового акта выступают «лица, депортированные по национальному признаку», не позволяет полностью раскрыть правовую оценку совершенных советским режимом преступлений против крымско-татарского народа, определить масштаб последствий этих преступлений и предложить конкретные механизмы по их устранению. «Начиная от восстановления топонимики, возрождения языка, культуры и завершая установлением специальных механизмов в наделении землей, предоставлением компенсаций за незаконно изъятое имущество, обеспечение эффективного представительства и участия в органах власти», - отметил М.ДЖЕМИЛЕВ.

Мустафа ДЖЕМИЛЕВ также считает недостаточным количество крымских татар в правоохранительных органах автономии. Об этом он заявил в ходе конференции «Реформирование органов внутренних дел и интеграционные вызовы многонациональных обществ», организованной под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств при содействии МВД Украины и информационно-исследовательского центра «Интеграция и развитие».

По словам лидера Меджлиса, крымские татары, «составляющие около 13% населения Крыма, представлены в органах власти и силовых структурах в количестве не более 3-4%».

Кроме того, М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что крымские правоохранительные органы не выполняют рекомендации ОБСЕ, касающиеся взаимоотношений правоохранителей с представителями многонациональных сообществ. Лидер Меджлиса привел примеры «противоправных действий органов внутренних дел по отношению к крымским татарам». «Крымскими правоохранителями не выполняются рекомендации в вопросах применения силы и специальных средств в ситуациях, связанных с обострением межнациональных отношений», - сказал он.

Также председатель Меджлиса заявил, что сотрудники крымского Главка МВД «обязаны осуществлять мониторинг СМИ и своевременно реагировать на открытые факты проявления ксенофобии и нетерпимости».

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств в ходе конференции представил созданные совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе «Рекомендации по вопросам полицейской деятельности в многонациональном обществе». По его словам, данный документ может стать «дорожной картой» в работе крымской милиции с представителями национальных сообществ.